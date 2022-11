LOL 3, lunga vita alla comicità

Condividi

di Antonio Troiano.

Scriveva Groucho Marx che “a diventare vecchi sono buoni tutti, basta vivere a lungo” e questo si applica ancora con maggiore aderenza ai programmi comici.

E infatti in queste settimane è stato svelato il nuovo cast di LOL 3 dal 2023 disponibile su Amazon Prime.

Si tratta di un ritorno atteso da tutti gli appassionati della serie.

LOL che ha esordito nel 2020, durante il lockdown, ha rivoluzionato il mondo della comicità ed ha permesso a molti giovani comici di affermarsi.

Il cast della terza stagione è composto da: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Si tratta di una formula già vincente che vede alla guida del programma, Fedez e Frank Matano come presentatori confermati.

Il programma, che ha avuto grande successo in tutto il mondo, prima di sbarcare in Italia, vede i concorrenti sfidarsi per non ridere, chi ride è prima ammonito e poi eliminato.

Se la data di uscita di LOL 3 non è ancora stata svelata, ma è prevista per gli inizi del 2023, i fan del programma potranno gustarsi lo special di LOL natalizio.

Infatti nell’estate del 2022, Amazon Prime ha annunciato un’edizione speciale di LOL natalizia dal titolo “LOL Xmas Special”.

I concorrenti non saranno dieci ma sette e saranno alcuni partecipanti alle vecchie edizioni dello show.

Se alla guida del programma c’è sempre Fedez, il cast sarà composto da: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Angelo Pintus, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.

Amazon, proprio nell’estate scorsa, ha dichiarato come LOL fosse stato il titolo più visto di sempre su Amazon Prime e questo fa pensare ad una vita ancora lunga per il programma.

La prima edizione del programma è stata vinta da Ciro Priello dei The Jackal mentre la seconda da Maccio Capatonda ed il montepremi, da 100.000 euro è stato donato ad un ente di beneficenza.

Il programma in sole due edizioni ha già regalato perle di comicità ed ha visto coinvolti volti storici dello spettacolo italiano come Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele e Lillo Petrolo.

Non ci resta nient’altro da fare che aspettare quindi e seguire i concorrenti nelle nuovissime edizioni di Lol 3 e Lol Xmas Special.