Lodo Guenzi e Bebo Guidetti dello Stato Sociale a Cetara per un omaggio a Calvino e Tondelli | 18 settembre

Lodo Guenzi e Bebo Guidetti dello Stato Sociale a Cetara con un omaggio a Calvino e Tondelli



Venerdì 18 settembre, prosegue Teatri in Blu, la rassegna di teatro e musica ideata da Vincenzo Albano per il borgo marinaro di Cetara, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A., con “Tondelli Vs Calvino – Libertini Invisibili”, un doppio reading costruito sui testi di Pier Vittorio Tondelli e Italo Calvino, che vedrà protagonisti Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti, rispettivamente, voce e beatmaker dello Stato Sociale (gruppo rivelazione nel 2018 al Festival di Sanremo), in scena in piazzetta Grotta alle ore 21.00.



Il lavoro teatrale nasce unendo il linguaggio contaminato di “Altri libertini” – opera di Tondelli che mette insieme parlato giovanile degli anni ottanta, dialettismi emiliani, riferimenti letterari alti, il linguaggio della musica, del cinema e del fumetto –, alle raffinate fantasie combinatorie delle Città invisibili di Calvino, in un dialogo a due voci che suona come la musica dello Stato Sociale: imprevedibile, sfrontato, geniale. Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti si confronteranno con la lettura dei due mostri sacri della letteratura italiana, alternando alla lettura dei testi degli scrittori anche testi e poesie proprie, fino alla catarsi finale in dialogo e gioco con il pubblico.



Per partecipare è necessaria la prenotazione. Ingresso: 6 €. Per info 329 4022021 – [email protected] I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, per garantire la partecipazione in sicurezza del pubblico. Per l’accesso al luogo dello spettacolo è necessario l’uso della mascherina, nel rispetto delle norme anti-Covid e delle misure anti contagio.

