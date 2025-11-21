Locatelli (Ministra Disabilità): “Fondamentale guardare alle potenzialità di ogni persona”
Locatelli: “Oggi Angsa festeggia quarant’anni di attività, un’associazione importantissima perché segue il tema del disturbo dello spettro autistico ormai da così tanti anni, ma soprattutto con tante famiglie, tante persone che sono al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie”. Lo afferma la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta alla conferenza stampa alla Camera dei deputati organizzata per il quarantesimo anniversario dell’associazione nazionale.
