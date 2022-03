Lo sviluppo di un dispositivo di ventilazione per batterie realizzato da un’azienda sudcoreana è sulla bocca di tutti!

Condividi

Viviamo in tempi in cui non possiamo nemmeno pensare di vivere senza automobili, il che ha portato ad attirare molta attenzione da quando in Corea del Sud è stato sviluppato un dispositivo di ventilazione per la batteria dei veicoli più sicuro e conveniente. Risolve i problemi legati all’instabilità del prezzo del petrolio e all’emissione globale di gas di scarico e fornisce un’alta efficienza a costi contenuti. Inoltre, motiva altre aziende a impegnarsi maggiormente nello sviluppo di automobili prestando attenzione ai problemi ambientali. FMS Co., Ltd. ha sviluppato il primo dispositivo di sicurezza per batterie di veicoli elettrici in Corea del Sud nel 2017. Partendo dalla tradizione dei propri sforzi per proteggere la vita, la proprietà dei clienti e l’ambiente globale, ha anche sviluppato l’FMS Battery Venting Device for pack & module, un dispositivo di ventilazione per batterie di veicoli. Attualmente, viene impiegato nelle auto elettriche.

Il dispositivo di ventilazione della batteria è un dispositivo di sicurezza di base che scarica l’eccessiva pressione della batteria del veicolo per rallentare l’aumento della pressione del gruppo batteria e prevenire così gli incidenti. Se si verifica un incidente, rilascia prontamente il gas ad alta temperatura e scarica l’evaporazione nella direzione designata. Così, è possibile risparmiare tempo e il percorso che permette ai passeggeri del veicolo di evacuare il più velocemente possibile.

Montando una grande batteria per il dispositivo di ventilazione BEV nella parte posteriore e centrale del gruppo batterie al litio del veicolo, è possibile che si verifichi una scintilla a causa di un guasto alla batteria durante il funzionamento e questo provoca la combustione e la reazione chimica all’interno del gruppo batterie. Questo comporta anche un rapido aumento della pressione e della temperatura. A questo punto, si verifica un’esplosione poiché la pressione interna del gruppo batteria aumenta a seguito della reazione chimica. Se la batteria viene danneggiata, il gas e il fumo generati dallo scoppio del Disco di Rottura vengono scaricati nella direzione prestabilita mediante il dispositivo di ventilazione azionato. Anche la pressione viene ridotta.

A seconda delle dimensioni e dell’uso, è possibile montare uno dei due modelli dotati di un prodotto adatto al rispettivo tipo di veicolo e gruppo batterie. Attualmente è in corso anche lo sviluppo di un modello con una funzione traspirante.

Abbiamo assicurato la durata e la sicurezza in condizioni di guida difficili, superando test di affidabilità ambientale per diverse condizioni come vibrazioni, umidità, invecchiamento termico, temperature elevate, temperature basse e allagamenti. Realizziamo brevetti di parti relative, certificazione per la gestione della qualità e certificazione per il sistema di gestione ambientale. FMS Co., Ltd. è costantemente impegnata a contribuire a garantire la sicurezza dei clienti e l’ambiente.

Come dicono i responsabili dell’azienda, cercano partner commerciali in diversi paesi d’oltremare e sono sempre disposti ad aprire una porta per favorire il buon progresso degli affari.

Azienda : FMS CO,.LTD

E-mail: [email protected]

Sito web: http://www.fmsmotorsafety.com