Lo studio della Stanford University su 9 milioni di ricercatori: È il medico oncologo campano Giovanni Corso tra il 2% dei migliori scienziati al mondo

CAMPANIA. È il medico oncologo campano Giovanni Corso, chirurgo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, presidente dell’European Cancer Prevention Organization e membro della commissione nazionale del Miur per la valutazione della Ricerca in tutte le università d’Italia in ambito medico scientifico, tra i migliori ricercatori e scienziati del mondo. Lo studio, condotto su scala mondiale, è stato pubblicato dall’Università di Stanford che ogni anno stila la classifica “World’s Top 2% Scientist” che riguarda gli scienziati e le scienziate con il più elevato livello di produttività scientifica al mondo. Lo studio, condotto su una selezione tra 9 milioni di ricercatori attivi in tutto il mondo, riguarda solo il 2% dei migliori scienziati che sono suddivisi in 22 aree scientifiche e 174 sottocategorie, ed è pubblicato dalla prestigiosa casa editrice “Elsevier”. Rivista che per il secondo anno consecutivo, ha inserito l’oncologo e chirurgo campano, Giovanni Corso, tra i migliori e più influenti scienziati nel mondo. Secondo i dati pubblicati dal gruppo di ricerca della Stanford University diretta dal professore John Ioannidis, Corso è tra i ricercatori più citati in ambito oncologico dalle prestigiose riviste scientifiche internazionali che influenzano il pensiero scientifico. Un risultato importante per l’Italia quello che arriva dalla classifica stilata dal database dei “top scientists” di Stanford il cui elenco è aggiornato annualmente e si basa su un lavoro interdisciplinare tra i Dipartimenti di Medicina, Epidemiologia e Salute Pubblica, Statistica, Biomedical Data Science e Meta Research Innovation Center. Nello specifico, lo studio scaturisce dall’analisi effettuata dai diversi esperti che analizzano e incrociano dati bibliometrici tratti dalla banca dati internazionale Elsevier/Scopus con vari indicatori e indici in 22 discipline e 176 sub-discipline medico scientifiche. I parametri di valutazione che determinano la classifica dei migliori scienziati al mondo inoltre, prevedono un risultato numerico in base alle citazioni, anni di carriera, continuità scientifica, h-index, citazioni self, ed altri elementi, dai quali vengono estratti i nomi dei top 100.000 scienziati da cui, per ogni sub-disciplina, ne viene selezionato il 2% nel quale viene annoverato proprio lo scienziato campano Giovanni Corso.

