Lo statalismo di sinistra è duro a morire

Condividi

Letta torna in Italia e già tenta di fare guai: tasse, tasse, tasse.

Vuole dare la paghetta ai giovani tassando gli adulti. Ai giovani serve lavoro, non la paghetta né il voto a sedici anni.

“La tassa di successione è una tassa incivile. È come una tassa sulla morte a chi vuole lasciare qualcosa ai figli. Fu tolta con il governo Berlusconi e la direzione da prendere deve essere quella e non aumentarla come vuole la sinistra”.

Antonio Tajani, Forza Italia

E ancora…

“La sinistra chiede a gran voce le riforme, ma quando Draghi le fa strilla e la CGIL minaccia lo sciopero generale.

Una domanda a Landini:

Se per realizzare un’opera pubblica da 100 miliardi di euro il tempo medio in Italia è di 15 anni e 7 mesi, di cui l’80% speso in pratiche burocratiche e autorizzazioni, semplificare è un dovere o un ‘’attacco all’occupazione’’?

Un’altra domanda alla sinistra-

Il lavoro lo danno le imprese e la dignità la da il lavoro, non l’assistenzialismo di Stato. Dare la possibilità alle imprese di ristrutturarsi non è un atto criminale contro il lavoro ma l’unico modo per proteggere i lavoratori.

E allora: continuiamo con il blocco dei licenziamenti, con il rischio di far chiudere le imprese e perdere posti di lavoro o permettiamo alle imprese di tornare a crescere con meno tasse e più politiche attive per l’occupazione?

Noi del centrodestra vogliamo dare il lavoro e rendere protagonisti i cittadini della loro vita.

La sinistra e i 5 stelle voglio invece l’assistenzialismo di Stato, lo statalismo e forse anche una nuova tassa sull’eredità.

Giudicate voi”.

Maurizio Lupi, Noi con l’Italia

Chiedere soldi ai contribuenti in un Paese martoriato da una pandemia è davvero fuori logica.

Con il tempo l’ipocrisia della sinistra viene inevitabilmente alla luce.

Infatti…

“La sinistra ha ormai da tempo stabilito quali sono le sue priorità: da una parte c’è Letta che, in un periodo di crisi economica devastante come questo, continua a chiedere sacrifici ai cittadini con la sua folle proposta di aumentare le tasse. Poi c’è il Ministro dell’Interno Lamorgese, che non ha ancora preso in considerazione nessun cambio di rotta sul fronte immigrazione, anzi, riceve le ONG per uno scambio di idee sui flussi migratori. Infine Speranza che facendo prevalere la sua linea su coprifuoco e riaperture, ha messo interi settori e attività nelle condizioni di non poter più riaprire.

Una sinistra marziana, lontana dalle esigenze del popolo e scollegata dalla realtà. Gli italiani di questo ne sono ben consapevoli”.

Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia

loading...