Lo Sport è uguale per Tutti: “Cambia il Mondo” terzo appuntamento con “FIVE LAB”

Oggi, martedì 23 giugno alle 18.00 torna Five Lab, programma settimanale in diretta streaming sul portale www.fivesport.it. Il terzo appuntamento di Five Lab – Lo Sport è uguale per Tutti: “Cambia il Mondo” – sarà interamente dedicato al diffuso fenomeno del razzismo nello sport ma, soprattutto, ai tanti esempi positivi che proprio i nuovi italiani stanno offrendo in un momento particolare come quello che il Paese sta attraversando.

Nei quarantacinque minuti di talk condotti dal giornalista Marcello Festa, il tema sarà affrontato e discusso in tutti i suoi aspetti e sotto diversi punti di vista attraverso le testimonianze dirette dei prestigiosi ospiti. Gli ospiti della puntata saranno: la famiglia Polegato di Astoria Wines da anni in prima linea contro tutte le discriminazioni, la franchigia federale Zebre Rugby Club e la Terza Linea del club Maxime Mbanda (protagonista dello storytelling della settimana), Francesco Mbaye, capitano della Raimond Sassari (A1 pallamano maschile) medico chirurgo presso AOU di Sassari.

Lo spazio storytelling di questa settimana sarà dedicato Maxime Mbanda, il rugbista delle Zebre che durante il lockdown ha offerto spontaneamente la propria opera al servizio della comunità impegnandosi come volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma.

Spazio anche alla rubrica settimanale “I 100 secondi di Lorenzo Bernardi” nella quale il grande campione di volley e Ambassador di Five Sport fornirà, proprio sul tema del razzismo e della necessaria presenza dei nuovi italiani, il suo personale punto di vista.

Five Lab è un progetto di Five Sport, società di Casta Diva Group SpA, il cui management da anni supporta comitati organizzatori, enti governativi, agenzie e marchi internazionali nella creazione e gestione di grandi eventi.

Attraverso Five Lab, Five Sport ha ampliato la sua offerta con uno strumento capace di raccontare lo sport, le sue storie e i suoi personaggi sempre in modo efficace e appassionato.