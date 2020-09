Lo spogliatoio ha scelto la graduata per la prossima stagione di B1

Condividi

Alessia Postiglione è pronta per affrontare la sua prima stagione da capitano della Luvo Barattoli Arzano. La centrale è già pronta a farsi carico delle responsabilità del ruolo: “Ho apprezzato molto il fatto che le mie compagne di squadra hanno voluto che fossi io a ricoprire questo ruolo. Per me sarà un grande onore a fare da capitano a questo gruppo che ha dimostrato di avere già i valori delle veterane nonostante l’età media sia davvero bassa. Dimostra che abbiamo tutte la stessa voglia e la stessa mentalità”.

Voglia di fare bene, ma soprattutto di vincere. Una mentalità nata nel settore giovanile e portata in prima squadra: “Sono entrata nel giro della prima squadra a partire dalla stagione 2011-2012 vivendo momenti davvero belli con l’Arzano Volley sia giovanili che prima squadra. Quasi tutte le atlete in organico hanno fatto il mio stesso percorso per cui sono sicura che anche nel prossimo campionato le cose andranno per il verso giusto. Chiaramente dobbiamo fare attenzione all’esperienza che metteranno in campo le altre squadre, ma lo sappiamo bene che ci vuole impegno. In palestra ne sto vedendo veramente tanto. I singoli elementi sembrano avere tutti grandi potenzialità che sicuramente si riverseranno in campo. Hanno personalità molto forti. Insieme possiamo fare belle cose”.

Una squadra capace di fare di tutto nel bene e nel male: “Non ci esalteremo dopo prestazioni da serie A e nemmeno ci deprimeremo dopo uscite da serie D. Sappiamo che dovremo vivere entrambe le sensazioni. In campo ci vorrà seguirci di sicuro vedrà belle cose, ne sono certa” conclude Alessia Postiglione.

Manca più di un mese all’inizio del campionato di pallavolo femminile. La Luvo Barattoli Arzano Volley è inserita nell’inedito girone E del campionato nazionale di serie B1 ed esordirà il 7 novembre alle ore 15.30 in casa del Modica. Esordio casalingo invece il 14 novembre alle ore 16 contro il Sicom Messina, si replica il 21 novembre sempre alle 16 contro le rivali storiche del Cerignola.

