Lo spettacolo continua allo Jovinelli, successo per la coppia D’Avino-Miale in ‘Piccoli crimini coniugali’

Il Covid-19 non ferma la magia della messa in scena a Caiazzo. Ieri pomeriggio il Teatro Jovinelli ha ospitato le performances di Antonio D’Avino e Gioia Miale. I due attori napoletani si sono esibiti nello spettacolo ‘Piccoli crimini coniugali’. La brillante commedia ha concesso un’ora di leggerezza al pubblico accorso, che ho potuto assistere all’esibizione in sicurezza, garantita dall’organizzazione. In merito alla questione il direttore artistico Enzo Varone ha avuto di ammettere: ‘Si tratta di un momento delicato per la socialità e proprio il teatro, compatibilmente alle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus, ha la forza di rappresentare un traino verso il ritorno alla normalità ed all’idea che occorre difendere la salute ma allo stesso tempo garantire lavoro e soprattutto futuro ai lavoratori del settore’.

Il cartellone degli appuntamenti previsti nella stagione 2021/22 proseguirà domenica 30 Gennaio con la piece ‘Merilyn, segreti di una bordeline’ di e con Antimo Buonanno che vedrà protagonista l’attrice casertana Rossella Di Lucca.