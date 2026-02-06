Lo show a sorpresa di Mahmood
Le luci rosse dell’Armani Privé fanno da cornice a una serata che scorre tra musica e brindisi, fino a quando, allo scoccare della mezzanotte, l’atmosfera cambia improvvisamente.
I riflettori si accendono e, nel secret show di glo, sul palco sale Mahmood: grande cappello in testa, pullover di maglia laminata con il petto scoperto e pantaloni di velluto. L’artista conquista subito il pubblico con una selezione dei suoi brani più rappresentativi, da “Tuta Gold” a “Ra ta ta”, passando per l’intramontabile “Soldi”.
Poche ore prima, nel pomeriggio, l’artista aveva attraversato Piazza Duomo assieme all’étoile Nicoletta Manni come tedoforo per Milano Cortina, portando con sé la fiamma olimpica per poi partecipare come ospite della serata.
