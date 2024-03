1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Io smetto". Si conclude così il post di Lizzo che sembra così volersi ritirare dal mondo della musica. L'artista Melissa Viviane Jefferson, vincitrice di Emmy e Grammy, scrive: "Mi sono stancata di sopportare di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un po' migliore di come l'ho trovato. Ma comincio a sentire che il mondo non mi vuole". "Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni… sono sempre il bersaglio degli scherzi a causa del mio aspetto", ha continuato. "Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e mi mancano di rispetto. Non ho firmato per questa merda", ha scritto ancora la performer nel suo post che si chiude con un 'I QUIT', che tradotto significa 'Io smetto, lascio'. Il post di Lizzo è stato accolto da molti commenti di sostegno, tra cui quello di Paris Hilton che scrive 'Ti amiamo Queen'. La sua taglia e la scelta di indossare abiti aderenti, hanno reso questa artista un'eroina del movimento per la body positivity, ma anche oggetto di commenti di body shaming . Nel maggio dello scorso anno, ha bloccato il suo account X e ha minacciato di lasciare l'industria musicale in seguito a un'ondata di commenti sul suo aspetto fisico e sul fatto che evitasse di perdere peso perché non sarebbe stato vantaggioso per il suo marchio. —[email protected] (Web Info)

