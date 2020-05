Lite in pieno centro – denunciato 26enne irpino

Nella serata di ieri una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta nei giardini della centrale Piazza Kennedy, a seguito di una violenta lite segnalata al 113 da un cittadino. Gli Agenti, tempestivamente giunti sul posto, notavano due giovani allontanarsi frettolosamente e, nella circostanza, uno di essi, lanciare un oggetto sul prato, in prossimità di un cassonetto. I poliziotti, dopo averli bloccati procedevano ad un’accurata perquisizione della zona con esito positivo, in quanto veniva rinvenuto un coltello appartenente al primo identificato, un 26enne di Solofra ma residente in Serino (AV). Gli Agenti, dai primi accertamenti, appuravano dalle dichiarazioni dei due ragazzi che gli stessi, mentre stazionavano nella spazio verde, venivano aggrediti, senza alcun plausibile motivo, da una persona di sesso maschile di cui ne ignoravano la conoscenza e le generalità e che solo grazie all’intervento della pattuglia, la “rissa” non era degenerata, con conseguenze ben più gravi. Condotti in Questura venivano espletati ulteriori accertamenti dai quali si accertava che il 26enne proprietario del coltello, aveva a suo carico pregiudizi di Polizia. Solo in tarda serata i due venivano rilasciati ma il 26enne veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per possesso illegale di arma da taglio.