L’Italia, quel Paese strano che ama le tasse

L’Italia è un Paese strano, un Paese che vive assuefandosi a qualsiasi intervento statale a scapito dei cittadini.

“Nessuno in Italia vuole correre rischi. È un paese conformista. Che si è oramai seduto sulle poltrone che occupa. Non ha grandi visioni né del futuro né del presente. Diciamo che sostanzialmente è un paese che tira a non perdere il posto.”

Giovanni Sartori, «Annozero», 20 settembre 2007

Il grande Sartori lo disse 15 anni fa e Quintino Sella molto prima di lui “In Italia non v’ha abbastanza desiderio di arricchirsi per mezzo del lavoro e del risparmio. Regna una inattività generale non solo nel campo economico, ma eziandio nello scientifico, nel letterario, nel politico. Questo quietismo è la morte della Nazione.”

E siamo arrivati così ad oggi.

“…”Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento che è costato 9 miliardi di euro ai cittadini.”

E fu così che, con parole chiare, la caciottara Giorgia Meloni diede una lezione di economia al superscienziato Mario Draghi.”

Gerardo Verolino, giornalista

“Il programma della sinistra, da Fratoianni a Letta passando per Conte, è un mare di stronzate. Ma se pensate che è roba innocua sbagliate: con l’esperienza di questa legislatura e del M5S sappiamo che è un programma dichiaratamente illiberale e pericoloso.”

Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore

Gli imprenditori sono al collasso a causa dei rincari energetico del 300%. Rischiano la chiusura. Una vera e propria sciagura.

Se i rincari delle bollette, esibiti sul web, sono veri e diverranno generalizzati da ottobre, la situazione italiana diverrà ancora più tragica e non sarà l’agenda Draghi a risolvere i problemi.