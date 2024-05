2 minuto di lettura

Condividi

di Gennaro Savio

Entusiasmo alle stelle in casa dell’Ischia Baskin che a Messina battendo il Baskin Fiumicino è approdata alle finali nazionali risultando tra le otto squadre più forti d’Italia. Finali nazionali che si terranno dal 31 maggio al 2 giugno nelle città di Lucca e Capannori. Si tratta di un risultato straordinario se pensiamo che per la prima volta una squadra della regione Campania partecipa alle finali nazionali di questo campionato. Ischia Baskin è una storia che da anni racconta il mondo della disabilità e della diversità umana vissuta come ricchezza, perché il Baskin è il basket inclusivo: una disciplina sportiva che consente a ragazzi di ogni abilità, di entrambi i sessi e di ogni età, di partecipare al medesimo gioco e di farlo con pari possibilità e con la stessa capacità di essere determinanti, essenziali per il risultato, per la squadra e per il nome che si portano sulla maglia. E sentire l’immensa gioia che questo sport trasmette ai ragazzi ischitani, è qualcosa di straordinariamente emozionante. E mentre Anita Agnese, Coach dell’Ischia Baskin, ha affermato che le emozioni che gli stanno regalando questi ragazzi non le ha vissute nemmeno quando con la squadra giovanile ha vinto lo scudetto, il Dirigente dell’Ischia Baskin, Alessandro Parracino, a nome di tutta la società ha espresso grande soddisfazione per essere riusciti ad approdare alle finali nazionali. Sulla straordinario risultato raggiunto dall’Ischia Baskin, è intervenuto anche il Delegato Regionale EISI Campania, Vittorio Scotto Di Carlo. “La vittoria di Ischia Baskin – ha affermato Scotto Di Carlo – è frutto di tanto lavoro e di tanta passione. Un team che lavora dal 2018, quando eravamo davvero in pochissimi, per includere tutti. Il livello qui in Campania, dopo che lo scorso anno abbiamo organizzato per la prima volta nel sud Italia le finali di Coppa Italia, è cresciuto tantissimo, e lo si capisce dal fatto che le quattro squadre presenti sul territorio abbiano gareggiato contro una delle prime 8 squadre di Baskin d’Italia. Stiamo lavorando tantissimo sulla formazione di allenatori e arbitri Baskin, ma anche nella scuola e nelle associazioni sportive. Vedo sempre più interessamento anche da parte delle istituzioni. Stiamo crescendo tanto anche a livello organizzativo. Ischia Baskin rappresenta la punta di diamante dal punto di vista tecnico – tattico, ma soprattutto per quanto riguarda la bellezza che il Baskin esprime. Come Delegato Regionale EISI, sono orgogliosissimo che Ischia rappresenterà la Campania alle Finali Nazionali di Lucca”. Intanto in questi giorni sull’isola Verde è partita una raccolta fondi solidale per finanziare quest’ennesima, lunga ed economicamente dispendiosa trasferta per i ragazzi dell’Ischia Baskin. E considerato che questa squadra straordinariamente inclusiva, che alle finali nazionali rappresenterà l’intera regione Campania, è motivo di grande orgoglio per l’intera isola Verde, sarebbe bello e doveroso se da questo punto di vista facessero la loro parte anche le sei amministrazioni comunali isolane. Forza ragazzi, continuate a sognare e a farci sognare, da Ischia faremo tutti il tifo per voi.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.