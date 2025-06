L’ipocrisia della sinistra sui diritti degli omosessuali.

1 minuto di lettura

“Mi fanno sganasciare (perfino più degli islamici che si dicono moderati) quelli di sinistra che fanno battute sul culo e sui froci credendo di attaccarmi. La prova delle bugie che dicono perfino sui diritti. Uomini senza palle”

Con queste parole, Tommaso Cerno – giornalista, scrittore, direttore de Il Tempo, lancia una provocazione “seria” dell’ipocrisia di certi ambienti.

Un’affermazione che non lascia spazio all’ambiguità, e che richiama l’urgenza di affrontare una questione ancora troppo spesso rinviata.

Negli ultimi decenni, la sinistra politica si è spesso presentata come paladina dei diritti civili, in particolare dei diritti della comunità LGBTQ+. Tuttavia, dietro le dichiarazioni pubbliche e gli slogan progressisti, non sono mancati casi di ipocrisia, incoerenza e opportunismo politico.

Da un lato, molti partiti e leader di sinistra si dichiarano apertamente a favore dei diritti degli omosessuali, promuovendo leggi contro l’omotransfobia e sostenendo il matrimonio egualitario. Dall’altro lato, non di rado quegli stessi esponenti si mostrano ambigui o addirittura silenziosi quando questi diritti entrano in conflitto con altre agende ideologiche o interessi elettorali.

Un esempio evidente riguarda il rapporto con culture o comunità in cui l’omosessualità è ancora fortemente stigmatizzata. Per evitare accuse di razzismo o islamofobia, alcuni esponenti della sinistra evitano di denunciare apertamente l’omofobia all’interno di certe minoranze etniche o religiose. In questi casi, la difesa dei diritti LGBTQ+ viene sacrificata in nome del consenso politico o della cosiddetta “inclusività selettiva”.

Inoltre, anche all’interno dei contesti politici occidentali, alcuni governi di sinistra che hanno promesso grandi passi avanti in tema di diritti civili hanno poi rallentato, annacquato o rimandato provvedimenti concreti. Il risultato è spesso una politica fatta più di retorica che di risultati.

Essere realmente dalla parte della comunità omosessuale significa difendere i diritti con coerenza, anche quando è scomodo, anche quando costa voti. La sinistra, se vuole davvero essere credibile su questi temi, deve dimostrare di saper andare oltre gli slogan e di non utilizzare la causa LGBTQ+ solo come strumento di marketing politico.

