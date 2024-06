Lions e Leo Club Caserta Host in campo con l’European green plan

1 minuto di lettura

Condividi

Il Lions Club Caserta Host con i giovani Leo consolida l’impegno sinergico in attuazione dei piani europei per la ecosostenibilità. L’intesa programmatica congiunta è stata siglata in occasione della rituale cerimonia per il passaggio della Campana alla vigilia del nuovo anno sociale che inizierà il primo luglio. Il presidente uscente del Leo Club Caserta Host Alessandro Fedele, che ha traghettato il sodalizio nella difficile fase della ricostituzione, sarà avvicendato da Stefania Martucci, collaborata da Caterina Villano (vice-presente),Giuseppe Martucci (tesoriere), Antonio Vicario (cerimoniere), Giulia Boccagna e Claudio Cutillo (delegati pubbliche relazioni). Al suo secondo mandato (dopo quello del 2019-2020), invece, Domenico Petrillo sarà il 41esimo Presidente del Lions Caserta Host, il Club più antico di Terra di Lavoro (1959), tra i primi d’Italia. Al suo fianco Roberto Santoro (immediato past president), Annamaria Sadutto e Margherita Ricciardi (1° e 2° vice presidente), Antonia Maria Cuccurullo (segretario), Maria Bertha Romano (tesoriere), Marialidia Raffone (cerimoniere), Rosa Veccia (presidente comitato Global Service Team), Alberto Zaza d’Aulisio (presidente comitato marketing e comunicazione), Luigi Tennerello (leo advisor), Maria Quintavalle (coordinatore di programma), Raffaele Lino (direttore di Club), Emma Cicala (presidente comitato Tecnologie Informatiche), Guelfo Pisapia (censore), Fabio Vecchiarino, Gennaro Cuccurullo ed Annamaria Fucile (consiglieri), Mario Scherillo, Franco Perrotta e Maria Luigia Ferrante (presidente e componenti comitato soci), Mario Matano, Vincenzo Farina e Gaetana Conti (presidente e componenti revisori dei conti). Sono stati ammessi i nuovi soci Leo Gian Luca e Clarissa De Micco, ed il Lion Carlo Guerriero. Intervenuti i presidenti di circoscrizione e di zona Alberto Martucci e Mauro Sellitto.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie ! Paypal : [email protected]

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.