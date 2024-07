Lions Club Napoli Host Rossella Fasulo riconfermata all’unanimità alla presidenza del Club più antico del Distretto

3 minuto di lettura

Condividi

“Continueremo a puntare su Ambiente, Giovani, Cultura e Impegno Sociale”.

Per il secondo anno consecutivo è stata riconfermata alla Presidenza del Lions Club Napoli Host con consenso unanime, Rossella Fasulo, Dott. Chimico e informatore scientifico del farmaco, presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania. La cerimonia ufficiale, il 2 luglio presso il Circolo Posillipo di Napoli con la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo, l’ingresso di 6 nuovi soci e la consegna di ben 4 onorificenze “Amico di Melvin Jones”, massimo riconoscimento del Lions International, a Soci che si sono distinti nella capacità di “Servire il prossimo”. Una manifestazione ricca di iniziative, tra cui la possibilità benefica di dare continuità alla raccolta fondi per la Fondazione Internazionale LCIF e che, con orgoglio, apre istituzionalmente l’anno sociale del Governatore Tommaso Di Napoli.

Il Lions Club Napoli (successivamente divenuto Host nel 1978) è il club più antico del Distretto e il secondo Club italiano, che in 72 anni ha dato ben 4 illustri Governatori e due Presidenti della Repubblica: Sua Eccellenza Enrico De Nicola e Giovanni Leone.

Punto di riferimento per il Distretto, il Club nell’ultimo anno ha puntato la sua attività in difesa dell’ambiente e sul sostegno dei giovani studenti universitari, in particolar modo attraverso i prestigiosi sodalizi con l’Università Federico II di Napoli, con altre università campane e con gli enti pubblici. Inoltre, ha incrementato l’impegno civile e la promozione dell’arte e della cultura.

In particolare, sotto l’anno di presidenza di Fasulo, grazie alla dedizione della consorte e socia del Napoli Host Angelina Parisi Imparato, si è svolta la prima edizione del Premio “Giovanni Parisi” per onorare la memoria del socio e scienziato partenopeo, che ha attribuito una borsa di studio ad una laureata in Chimica della Federico II.

L’attenzione rivolta all’ambiente, invece, ha trovato ampia trattazione quest’anno in una serie di eventi di divulgazione scientifica dal titolo “Zero Waste” aperta a tutti e attualmente ancora fruibile, che ha raggiunto professionisti e tutte le scuole a livello nazionale, grazie alla proficua collaborazione instaurata con gli uffici scolastici nazionali.

Nell’ambito delle attività culturali, particolare rilievo è stato rivolto alla Chiesa della SS. Annunziata di Napoli, a cui il Distretto 108Ya, capofila il Club Napoli Host, ha donato una sofisticata apparecchiatura audio per migliorare gli eventi che si svolgono all’interno della struttura.

Inoltre, tra le proposte che testimoniano l’impegno civile del Club, vi è un progetto finanziato dalla Fondazione Internazionale LCIF, di cui la Socia Grazia Salerno è coordinatore distrettuale, per sostenere l’associazione “La Tenda”, progetto già approvato dal Distretto 108Ya e in attesa della definitiva ratifica da parte della sede centrale americana.

Infine, il Lions Club Napoli Host ha continuato a tenere attive le raccolte alimentari e il servizio verso persone senza fissa dimora affiancandosi ai volontari per la preparazione e distribuzione dei pasti caldi e le iniziative “Lo zaino sospeso” e “il poster della pace” e “La consegna della calza della befana” rivolte, tra gli altri, ai ragazzi meno fortunati dell’istituto Don Guanella di Napoli.

“Ringrazio tutti i Soci per l’impegno profuso nell’anno sociale appena concluso – ha detto la presidente Fasulo – Un anno umanamente personalmente difficile, che mi ha insegnato aspetti dolorosi della vita e, al contempo, la capacità di superarli. Partendo dalle aree evidenziate da Lions International, quello concluso è stato un anno di grandi successi lionistici, di impegno costante nell’applicare una strategia ad ampia visione e rivolta alla realizzazione di ben 65 services, attraverso i quali abbiamo fornito il nostro contributo alla Società civile”.

Biografia Rossella Fasulo, presidente Lions Club Napoli Host.

Dott. Chimico e Informatore Scientifico del farmaco.

Laurea in Chimica conseguita all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con tesi frutto della collaborazione con il gruppo di ricerca diretto dal Prof. Matteo Adinolfi e dal Prof. Alfonso Iadonisi presso l’Università Federico II, assegnista di ricerca presso il “Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biostrutture e Bioimmagini – Napoli”.

Dapprima Consigliere Segretario e poi Presidente presso l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania. Attualmente Presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e Fisici della Campania.

Presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania.

Vicepresidente area Sanità del CUP, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Napoli e Campania.

Componente del Direttivo della SCI – Società Chimica Italiana – Sezione Campania.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.