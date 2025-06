L’Inter saluta Inzaghi: “Grazie per la passione”. Da Fabregas a Vieira, i possibili sostituti

1 minuto di lettura

Simone Inzaghi dice addio all’Inter. A dare la notizia, con un comunicato ufficiale, è il club nerazzurro. "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi" ha detto il presidente Giuseppe Marotta, al termine dell'incontro di oggi con il tecnico. Simone Inzaghi lascerà Milano dopo 4 anni per accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal, in Arabia Saudita. Partirà già nel weekend, per guidare la squadra al Mondiale per Club al via in America. Il tecnico lascia così l’Inter dopo la finale di Champions persa 5-0 contro il Psg, ultimo atto della sua esperienza a Milano. Con l’Inter ha vinto due Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e lo scudetto della passata stagione, quello della seconda stella per il club.

Chi sostituirà Inzaghi sulla panchina nerazzurra? Da settimane, in viale della Liberazione hanno iniziato a guardarsi intorno, per non farsi trovare impreparati dopo l'offerta araba. Al momento, l’indiziato numero 1 per prendere il posto di Inzaghi è Cesc Fabregas, reduce da un’annata positiva a Como. Sullo sfondo, anche i nomi di Roberto De Zerbi e, soprattutto, Patrick Vieira. —[email protected] (Web Info)

