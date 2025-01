Lino Banfi sindaco per un giorno: primo cittadino nella sua Canosa

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Lino Banfi ha indossato la fascia tricolore ricoprendo il ruolo di sindaco per un giorno. Nella giornata di ieri, venerdì 3 gennaio, il sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio ha riconosciuto al suo concittadino più illustre, Pasquale Zagaria (in arte Lino Banfi), il titolo di primo cittadino. Il Sindaco Vito Malcangio, ha dichiarato: "Dopo l'intitolazione a Lino Banfi del foyer del Teatro Comunale Raffaele Lembo avvenuta lo scorso luglio, questa mattina la città di Canosa ha riconosciuto al suo concittadino più illustre, Lino Banfi, il titolo di “Sindaco per un giorno”. Presso Palazzo di Città, ho provveduto a consegnargli una fascia tricolore simbolica che Lino ha subito indossato per ricevere il pubblico, incontrare i Dirigenti Comunali e prender parte alla Giunta Comunale", così dichiara il Sindaco in una nota. All'attore è stato chiesto un impegno sociale volto alla promozione della città in cui è cresciuto: "Lino Banfi è Canosa e Canosa è Lino Banfi, un rapporto unico e indissolubile che alberga nei nostri cuori e nelle nostre menti. La mattinata in Comune è stata entusiasmante, il nostro “Nonno Libero” non ha neanche per un attimo guardato l'orologio, accennato stanchezza o noia, dedicandosi alle attività amministrative con spiccato interesse e acume ed interessandosi delle problematiche della città”, ha concluso il Sindaco di Canosa di Puglia. L'evento ha visto la partecipazione attiva di Lino Banfi, che ha dimostrato un impegno significativo nelle attività amministrative. Dopo aver rivolto gli auguri di buon anno alla città in un pubblico incontro in Aula Consiliare alla presenza dell’Amministrazione tutta e della cittadinanza, Lino Banfi si è recato a visionare le luminarie natalizie rievocative dei titoli dei suoi film e delle battute cool che l’Amministrazione Comunale ha voluto dedicargli. (di Marica Di Giovanni) —[email protected] (Web Info)

