Lino Banfi presenta la pronipote Matilde: il video degli auguri di Natale

Lino Banfi è diventato bisnonno della piccola Matilde. Con un video condiviso su Instagram, il nonno più famoso d'Italia ha augurato a tutti i suoi follower un buon Natale, in compagnia della nuova arrivata e della mamma Virginia, nipote dell'attore. La pronipote Matilde Lucia è nata lo scorso 13 dicembre. A dare l'annuncio della nascita era stata Rosanna Banfi, la figlia di Lino: "Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere. Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino", queste le parole a corredo dello scatto che ritraeva la piccola Matilde appena nata. Nel video con la piccola Matilde, Lino Banfi ha voluto presentare la nuova arrivata a tutti i suoi follower: "Questa è Matilde, finalmente ve la presento. Saluta tutti. Vi augura buon Natale e buon anno. Lei Virginia, è mia nipote – dice l'attore indicando la mamma della neonata – io sono suo nonno e bisnonno di Matilde. Lei è la mia pronipote, Matilde Lucia". Il secondo nome della piccola non è stato scelto a caso, ma è un omaggio alla bisnonna: Matilde è nata il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia e Lucia era anche il nome della moglie di Lino Banfi, scomparsa lo scorso 22 febbraio. —[email protected] (Web Info)

