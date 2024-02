Condividi

(Adnkronos) – Lino Banfi, in prima fila al teatro Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2024, è diventato un meme suo malgrado. L'immagine dell'attore, con un'espressione tra il serio e l'annoiato, è rimbalzata sui social diventando l'assist per una valanga di post su X. Oggi, a Domenica In, Banfi è esploso fornendo anche la spiegazione del suo atteggiamento. "Ma perché tenete il microfono così attaccato alle labbra?", ha chiesto rivolgendosi a Emma, ospite di Mara Venier, mimando il modo con cui molti artisti impugnano oggi il microfono. "Le canzoni cominciano tutte" con parole bofonchiate, "poi all'improvviso un urlo. Un anziano come me non vede nemmeno il labiale, non capisce. Come fai a concentrarti sulla canzone?", dice prima di tornare alla serata di ieri. "Io ieri sera ero seduto in prima fila, un posto bellissimo. Stavo proprio dietro al direttore d'orchestra, ho visto per tutta la sera le scapole e la cervicale del maestro. Poi sui social mi chiedono 'perché non ridi?'. Come faccio a ridere se non capisco quello che dicono?". —[email protected] (Web Info)