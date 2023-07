L’influencer maddalonese Marikarma ed il marcianisano Lord Bart fuori il 4 luglio con “I Love you”

Condividi

Hopeland è lieta di annunciare il debutto della influencer Marikarma (al secolo Marika Arciero), tra gli artisti della sua scuderia. Esce il 4 luglio “I love you” il suo nuovo singolo in collaborazione con il talentuoso Lord Bart. Il brano, una vera e propria esplosione di energia e creatività, segna un ulteriore passo di Marikarma nel panorama musicale, e rappresenta l'opportunità di mostrare al pubblico la sua versatilità artistica. La traccia fonde sonorità innovative e ritmi coinvolgenti, creando una esperienza musicale unica. La voce di Marikarma, unita al tappeto musicale creato da Lord Bart, sono il mix perfetto per conquistare ascoltatori di tutte le età. Il singolo inoltre, sarà accompagnato da un accattivante video musicale, segnato inoltre dalla partecipazione straordinaria del famoso tiktoker “Il Viglio”.

Link al video: https://youtu.be/WGJi68VotqU

BIO:

Marika Arciero, in arte Marikarma, nasce a Maddaloni (CE) il 21 Febbraio 2001.

Appassionata di musica e canto fin da piccolissima, viene introdotta alla musica dai genitori che la aiutano e la supportano in ogni momento della sua vita. Partecipa a svariati concorsi sul territorio nazionale, tra cui Area Sanremo (2018). Laurea triennale in Musica, scienze, spettacolo e tecnologia del suono, ha partecipato allo spot di Bella Ma’ (Insta Raidue) e al Video Box di Viva Rai due. Debutta con il suo primo singolo da solista “Alieni Rock&Roll” nel 2020, e con il trio Vertygini con “Non mi basti (quasi) mai” nel 2021.

https://www.instagram.com/marikarma_1/

https://www.tiktok.com/@marikarma1