L’Inferno illustrato, il primo lavoro editoriale dell’associazione “I colori della Poesia”

“Si inizia sempre da una prima volta” così ha commentato Annamaria Pianese la prima pubblicazione dell’associazione “I colori della poesia” in co-edizione con Foxtrade, dell’art-book “L’inferno illustrato e i 7 peccati capitali”. Un’opera curata nei minimi dettagli e stampata su carta di pregio raffigurante 37 tavole dell’Inferno di Dante reinterpretato dall’artista francese Jean Louis Casazza già autore e collaboratore della rivista Alma magazine di cui è stato illustratore di alcune copertine di grosso impatto emotivo. Il volume nato da un’idea di Margherita Romano docente del liceo “Imbriani” di Pomigliano D’Arco e vicepresidente della fondazione Officina delle Culture è stato curato, impaginato e pubblicato dall’associazione I colori della Poesia grazie alle collaborazioni con professionisti del campo editoriale nate in conseguenza dei programmi di lettura nelle scuole organizzati dall’associazione stessa.

Il libro, alla presenza di un pubblico attento e interessato, è stato presentato presso la sala della biblioteca comunale di Pomigliano D’Arco dedicata al poeta Vittorio Imbriani di cui il presidente della biblioteca, l’avvocato Francesco Cristiani, ne ha delineato, nella sua introduzione, alcuni tratti essenziali. La presentazione oltre a focalizzarsi sull’opera artistica Casazza è stata occasione per ripercorrere, grazie alla relazione di Margherita Romano, alcuni momenti salienti e curiosità sulla vita di Dante Alighieri, della sua opera la Divina Commedia e delle pene inferte ai dannati che hanno ispirato gli scrittori: Domenico Dara, Sara Magnoli, Agnese Palumbo, Pierluigi Razzano, Sarah Savioli, Olimpio Talarico e Mario Volpe nella composizione di altrettanti racconti sulla reinterpretazione dei sette peccati capitali e pubblicati in avvicendamento alle tavole del libro.

Un’opera questa “da togliere il fiato per testi e immagini” come ha sottolineato l’avvocato Cristiani grande appassionato di arte e che ha trovato il seguito nell’intervento di Annamaria Pianese che ha colto l’occasione per annunciare, dopo il successo dell’opera di cui si prevede già una ristampa per la distribuzione in Francia paese natale dell’artista autore, ulteriori pubblicazioni per finanziare le attività filantropiche e al sostegno della cultura e della lettura dell’associazione “I colori della Poesia”, quali l’istituzione di una borsa di studio e corsi gratuiti di formazione nella nuova sede sociale di Casalnuovo di Napoli.

Un lavoro di grande impegno, come ha detto Annamaria Pianese possibile grazie alla sinergia e all’opera crescente di volontà e competenze in quella che lo scrittore Mario Volpe ha definito “la nostra interminabile festa della cultura e del sapere.”