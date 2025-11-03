“Lina e le altre”, al Teatro Sannazaro di Napoli Lina Sastri in scena da venerdì 7 novembre

1 minuto di lettura

Condividi

Da venerdì 7 novembre alle ore 21.00 al Teatro Sannazaro di Napoli debutta “Lina e le altre”, spettacolo musicale con Lina Sastri, accompagnata da una straordinaria orchestra tutta al femminile di dodici musiciste.

La produzione, firmata Ag Spettacoli, vede la direzione musicale di Elisabetta Serio, che dirige l’orchestra, insieme a Ciro Cascino. Un progetto, scritto e diretto dalla Sastri, interamente al femminile che unisce musica, poesia e teatro in un racconto appassionato e vibrante.

In “Lina e le altre”, Lina Sastri è l’anima e il centro dello spettacolo: attraverso la sua voce, la sua presenza scenica e la sua intensità interpretativa, dà vita a un percorso musicale che affonda le radici nella tradizione napoletana, ma si apre a emozioni universali.

Le donne sono protagoniste assolute di questo viaggio: forza della natura, portatrici di vita ed energia, simbolo di libertà e ispirazione. La musica – che è femmina – si intreccia alla poesia, anima incontaminata, e al teatro, spirito e mente libera.

Un insieme di linguaggi per emozionare, commuovere e muovere i cuori, celebrando la bellezza e la ricchezza della cultura di Napoli Madre.

Date e orari:

· Venerdì 7 novembre ore 21.00

· Sabato 8 novembre ore 21.00

· Domenica 9 novembre ore 18.00

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.