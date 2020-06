L’importanza della sicurezza nel gioco d’azzardo online

Condividi

In un settore come quello del gioco d’azzardo online la sicurezza è un tema particolarmente importante. In che modo viene garantita la sicurezza dell’utente? Si tratta di andare a sviscerare una serie di segreti, in larga parte sorprendenti. Un tema importante, meglio dire fondamentale nell’universo dei casinò online italiani sicuri. Il giro d’affari e la perenne crescita, anche e soprattutto in un periodo come quello appena conclusosi: il gioco online è stato il grande protagonista del periodo pandemico, con un aumento di introiti a dir poco vertiginoso.

Quando si parla di sicurezza si parla anzitutto di un ambiente di gioco protetto nei limiti della legalità. Gli operatori dell’azzardo online hanno dunque messo a punto una serie di sistemi volti a tutelare i propri utenti, soprattutto sul fronte della privacy e del trattamento dei dati personali, questioni queste spesso assai spinose. L’ultima frontiera è rappresentata dal software NORA, il Non Obvious Relationship Awareness, un sistema utilizzato anche da enti governativi e finanziari, per identificare possibili truffatori. Il funzionamento del sistema è semplicissimo: c’è un programma che fa scattare l’allarme quando per esempio due giocatori a due tavoli diversi tentano di comunicare mentre uno dei due sta vincendo una partita. Ma non finisce qui, perché i sistemi veramente sono in larga espansione. Un altro è il riconoscimento grafico, che avviene tramite il numero di concessione della licenza rilasciata dall’ADM, con tanto di logo, obbligatorio ex lege dal 2011. L’unica garanzia per un sito legale, alla pari del dominio, che per l’Italia deve essere necessariamente il classico .it.

I siti più virtuosi possono anche fregiarsi della certificazione G4 per il Gioco Responsabile. Trova spazio, in questa rassegna, la crittografia, fondamentale per la sicurezza dei dati e del denaro vinto. Quest’ultima consente la protezione di ogni dato che gira in un determinato tipo di sito. L’esempio più importante in questo senso è rappresentato dal metodo SSL, il Secure Sockets Layer, una tecnologia standard che garantisce sicurezza di connessione a internet con tanto di protezione di dati sensibili scambiati tra due sistemi: i criminali informatici e gli hacker, insomma, sono impossibilitati nella lettura e nella modificazione delle informazioni trasferite. Una tecnologia sofisticata che conta sugli algoritmi, i numeri e la logica, come la RNG, il generatore automatico di numeri casuali che “decide”, unico e solo”, l’esito di una giocata o di una vincita. Infine, sempre in tema di sicurezza e privacy, è utile ricordare che un sito legale garantisce sempre la sicurezza, tramite accurate verifiche dell’identità dei suoi giocatori, in maniera tale da poter vietare il gioco ai minorenni.