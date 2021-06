L’importanza della formazione a distanza durante la pandemia

Condividi

di Giuseppe Gorga, socio Aidr

Il periodo di restrizioni e limitazioni per contenere la diffusione del contagio da SarsCov2 ha spinto molte aziende e molti professionisti a rivolgersi al mondo della formazione online.

La pianificazione aziendale di strategie di formazione del personale, come ben risaputo, implica un investimento non indifferente di energie organizzative e risorse economiche. L’esperienza delle tante aziende italiane comprova che la formazione professionale si pone come una best practice cruciale per garantire la crescita delle proprie risorse umane e professionali, queste predittive in termini di qualità di performance aziendale. La letteratura scientifica, inoltre, contempla una ricca raccolta di dati che confermano la correlazione esistente tra la qualità della formazione aziendale, i livelli di benessere psicologico delle risorse umane ed un migliore funzionamento dell’intera organizzazione (Masci, 2012).

La formazione aziendale e professionale si dimostrano essere delle azioni di empowering e di improvement sempre più necessarie per mantenere adeguati livelli di competitività sul mercato dell’offerta di beni e servizi. Il mondo della formazione, tuttavia, ha dovuto negli ultimi due anni confrontarsi con le restrizioni e le limitazioni imposte per contenere la pandemia globale del Covid-19, iniziata a fine febbraio 2020. L’erogazione di servizi di formazione a distanza, mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione digitale, è stata e si dimostra tutt’ora per i professionisti e per le aziende un adattamento funzionale per garantire la formazione professionale continua, necessaria per mantenere livelli adeguati di performance lavorativa e produttiva.

L’apripista normativo che ha accelerato il processo di digitalizzazione delle azioni di formazione è stato il DPCM del 04 marzo 2020. Il decreto, sospendendo la possibilità di erogare la formazione in presenza, ha consentito la possibilità di svolgere attività formative a distanza. Il team di ricerca coordinato dal Mariano Intini (2021) rileva gli effetti di questo provvedimento: “questo primo intervento ha, da un lato, garantito il mantenimento del sistema e del settore della formazione, ma, dall’altro, ha accelerato, in maniera “traumatica”, il processo di digitalizzazione del settore, trasformando in pochi giorni/settimane attività didattiche, progettate in presenza, in formazione a distanza, utilizzando i più variegati sistemi di comunicazione digitale”.

Il 2020, dunque, è l’anno della più grande accelerata del digital learning. Sempre Intini e collaboratori (2021) riferiscono che la FAD si è rivelata la soluzione emergenziale adeguata per sostenere il settore della formazione e consentire alle aziende ed ai professionisti di continuare a formarsi anche in un periodo storico delicato, facilitando così i processi di aggiornamento, riconversione e riqualificazione professionale.

Tra le diverse agenzie di formazione che hanno contribuito, con i propri servizi e le proprie offerte, a garantire la presenza di risorse formative professionali a distanza certamente merita una menzione particolare la scuola telematica Euroformation, frutto dell’intuizione del dott. Giuseppe Gorga, già docente in Diritto Digitale, executive manager in tema privacy e cyber security e Presidente della Confederazione Privacy e Data Protection Officer.

Fondata nel 2013, Euroformation eroga servizi di formazione a distanza per professionisti ed aziende, e si distingue dagli altri enti formativi sia per la ricca eterogeneità delle offerte formative, sia dell’elevata spendibilità dei certificati erogati, poiché riconosciuti a livello europeo ed internazionale.

I corsi spaziano dalla gestione dei dati e protezione delle informazioni alla formazione generale e specialistica per i diversi settori economici, sia afferenti ad aree aziendali all’avanguardia sia riguardanti i mestieri tradizionali. L’ente, inoltre, è anche accreditato per il rilascio di certificati professionali europei di frequenza. Euroformation, oltretutto, è una piattaforma telematica di proprietà della Juribit s.r.l., quale Ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia in materia giuridica, economica e dell’ICT. I corsi certificati erogati hanno un alto grado di spendibilità, in quanto strutturati sencondo standard qualitativi riconosciuti in ben 150 paesi. L’ente è anche accreditato dal Dipartimento dello Sviluppo e della Cooperazione tra Italia e Brasile, dalla Word Accademy Professionale, dalla Confederazione Privacy, dal Ministero dell’Istruzione ed è certificata per rilasciare crediti di ordini professionali.

Euroformation contribuisce anche al dibattito scientifico sui diversi temi economici, professionali ed amministrativi con webinar e videointerviste con figure di rilievo del mondo politico ed amministrativo, nel corso delle quali vengono presentati indirizzi e spunti utili per quanti investono o sono parti interessate nel contesto della produzione di beni e dell’offerta di servizi.

In conclusione, la formazione in ambito professionale ed aziendale diventa oggigiorno un tema sempre più delicato ed importante. Professionisti ed aziende devono far risconto alle sfide derivanti dalle diverse e innumerevoli esigenze formative richieste dal mercato di beni e servizi, altamente competitivo, e dalla necessità di formulare soluzioni smart ed efficienti, capaci di adattamento alle problematiche ed alle criticità che possono rallentare o rendere difficoltosi i modelli classici di formazione in presenza. Euroformation, dunque, con la sua ricca offerta di corsi certificati e riconosciuti a livello nazionale, europeo ed internazionale, erogati tramite piattaforma telematica, si propone a pieno titolo come esempio virtuoso di servizio formativo efficace, agile, performante e riconosciuto, ideale – se non irrinunciabile – per tutte quelle realtà che intendono performare e mantenere livelli di benchmark elevati.

