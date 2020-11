L’impegno della Lamborghini Huracane della Polizia di Stato nel trasporto organi

Condividi

Grazie all’impiego della Lamborghini Huracan della Polizia di Stato è stato possibile portare a termine, in tempo, il trasporto di un rene e salvare così una vita umana. “Per salvare una vita non servono superpoteri”, recita uno slogan della campagna a favore della donazione degli organi promossa dal Centro Nazionale Trapianti e dal Ministero della Salute, ma una buona dose di solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano. Anche questo per noi è #essercisempre.

