Limatola, emozioni al ricordo di mons. De Felice a Limatola, continua un anno con don Pietro

LIMATOLA (Benevento) – Lo scorso martedì 11 ottobre 2022, nell’ambito della programmazione di “Un anno con don Pietro”, si è tenuto l’evento in ricordo di mons. Pietro De Felice presso la chiesa di San Biagio V. M. di Limatola.

La serata e l’intero ciclo di eventi in ricordo di mons. Pietro De Felice è a cura dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta” di Maddaloni.

Gli eventi costituiscono momenti per ricordare la figura di mons. Pietro De Felice (Casagiove 25 maggio 1956 – Caserta 10 aprile 2021), Cancelliere, Giudice e parroco della Diocesi di Caserta.

Con l’occasione viene presentata alla comunità la pubblicazione “Ricordo di Mons. Pietro De Felice” edita dall’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, a firma di Antonio Barchetta e Michele Schioppa.

Alla serata erano presenti il parroco don Marco Zuppardi, il Sindaco di Limatola Dott. Domenico Parisi e il Presidente della Provincia di Benevento Dott. Nino Lombardi, la famiglia De Felice e un folto gruppo delle quattro parrocchie di Limatola.

È stata gradita è la presenza di una rappresentanza dell’Associazione UNAC guidata dal Presidente regionale della Campania, il M.llo cav. dott. Gaetano Letizia e dell’Artista Maestro Michele Letizia.

Dopo i saluti di rito da parte del parroco è intervenuto l’autore Maestro Antonio Barchetta (l’altro autore Michele Schioppa era assente per lavoro fuori sede) che ha illustrato il progetto “Un anno con Don Pietro” e ha letto alcuni ricordi riportati nel libro.

Nel corso della serata, in modo particolare è stata letta la presentazione di mons. Pietro Lagnese Vescovo di Caserta e il ricordo del Vescovo emerito di Caserta Mons. Raffaele Nogaro.

Per la comunità di Biancano è intervenuta in rappresentanza la signora Teresa Aragosa, per Limatola la catechista signora Maria Marotta e la signora Giuliana Senese. Era presente, inoltre, don Antonio Aragosa che ha ricordato la figura di mons. Pietro De Felice; ancora tra i presenti c’era il fotografo Mauro Posillipo che ha donato tutte le foto del libro scattate durante i funerali svoltosi l’11 aprile 2021 e quelle di questa manifestazione dell’11 ottobre 2022.

Il Sindaco di Limatola ha letto la sua presentazione riportata nel libro e il Presidente della Provincia di Benevento ha concluso la manifestazione con parole toccanti e di augurio per il prosieguo della manifestazione “Un Anno con Don Pietro”.

Nel corso della serata sono stati distribuiti 160 libri “Ricordo di Mons. Pietro De Felice”.

Nel corso della serata è stato anche illustrato il Fondo Librario dedicato a “Mons. Pietro De Felice” (inaugurato il 25 maggio 2022), presso la Biblioteca dell’Associazione Culturale “A. Barchetta” di Maddaloni, classificata con codice ISIL IT-CE0190 e SBN CAMA3, sita in Via Marotta 48 a Maddaloni. Presso questa sede è disponibile la pubblicazione presentata (“Ricordo di Mons. Pietro De Felice” a cura di Antonio Barchetta e Michele Schioppa, edizione Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, Tipi Depigraf, Caserta 2022).

Il Maestro Antonio Barchetta ha ringraziato gli intervenuti, gli enti patrocinanti e gli organi di stampa che divulgano le iniziative dell'Associazione Culturale Musicale Onlus "Aniello Barchetta" di Maddaloni. Per contatti si rimanda al portale www.associazionebarchetta.org, alla mail [email protected] o al numero 339 1174000.