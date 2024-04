0 minuto di lettura

Martedì 23 aprile 2024 a partire dalle ore 09.30 fino alle 13.30, nella palestra del Liceo Classico e Scientifico “Francesco Sbordone”, situato a Napoli in Via Vecchia San Rocco 16, si svolgeranno le finali della Marechiaro School Volley Cup, manifestazione sportiva organizzata dalla Asd Marechiaro Napoli in collaborazione con la Fondazione Pavesi, con il patrocinio del Comune di Napoli, a cui parteciperanno le squadre di pallavolo della S.S. 1 Gr. Carlo Poerio, I.C. Fiorelli-Tito Livio, I.C. Cimarosa, I.C. 41 Console, I.C. Nevio e L.C. Viviani. Al termine delle gare si terrà la cerimonia di premiazione e un buffet per tutte le squadre partecipanti.

La palestra del Liceo Sbordone, diretto da Laura Colantonio, diventa quindi spazio di condivisione per competizioni agonistiche tra scuole medie, attività sportive che favoriscono l’inclusione, la relazione sociale e la convivenza civile.

