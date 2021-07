Licenziamenti alla CLP, Oliviero incontra il sindacato di categoria e organizza un incontro con la Commissione Trasporti

Condividi

Questa mattina i lavoratori dell’azienda di trasporto regionale, CLP, sostenuti dal sindacato Faisa Confabil rappresentato dal Segretario regionale Francesco Vuolo, hanno protestato sotto il palazzo del Consiglio Regionale per alcuni licenziamenti effettuati dall’azienda. Il Presidente del Consiglio Regionale, Gennaro Oliviero, ha voluto incontrare i rappresentanti sindacali dei lavoratori per avere chiarimenti sulla vicenda. È stato il segretario della Faisa Confabil a chiarire che l’azienda, nonostante è sotto organico, ha effettuato dei licenziamenti ed è in procinto di effettuarne altri. I Commissari straordinari, di concerto con la regione Campania, hanno chiesto all’azienda di portare l’organico a 340 dipendenti, effettuando oltre 100 licenziamenti. Ma il sindacato è categorico: “senza questi lavoratori è impossibile garantire il servizio”. Vuolo ha voluto ringraziare il Presidente del consiglio regionale Oliviero, non solo per averli incontrati, ma anche per aver programmato un ulteriore incontro per mercoledì mattina con Luca Cascone, Presidente della commissione regionale trasporti.

