Libro. La storia della mozzarella. L’oro bianco della Campania Felix, editore Melagrana, a cura di Pasquale Iorio

Condividi

Nel quadro delle attività “Letture di gusto. Libri, cibo, territorio e ambiente” per ripartire con la cultura come rete delle Piazze del Sapere abbiamo in programma diverse iniziative, che in particolare sono tese a far conoscere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. In particolare, grazie all’apporto di esperti del settore e di produttori, abbiamo curato una ricerca dedicata alla storia della bufala e mozzarella DOP, ormai apprezzata in tutto il mondo.

Per la prima volta nella nostra provincia (ed anche in Campania) viene svolta una analisi sulle origini del cosiddetto “oro bianco” (la mozzarella), sulle caratteristiche delle bufale e degli allevamenti, sulla loro provenienza, sulla qualità e sulle dimensioni dei prodotti caseari, che vede Caserta come provincia leader a livello nazionale. Il volume intende colmare una lacuna per offrire un contributo scientifico alla conoscenza e alla valenza della filiera e del settore caseario.

Per questi motivi le inviamo la copertina del volume, che è in fase di stampa da parte dell’editore Melagrana e sarà in distribuzione all’inizio del mese di novembre. Per sostenere questo progetto editoriale, la stampa e la promozione del volume chiediamo un contributo con l’acquisto in prevendita di copie del libro.

Colgo l’occasione per comunicare che appena il volume sarà pronto avvieremo una campagna di promozione con incontri ed eventi, non solo in Campania a partire da Caserta e Napoli, ma anche in altre Regioni e città (come Roma e Formia nel Lazio), fino a Firenze, Bologna e Milano al Nord; mentre al Sud saremo in vari città della provincia di Salerno, in quelle di Matera e di Potenza.