Libri: presentato volume del MuMa con immagini 2° spedizione Antartica di Giovanni Ajmone-Cat

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ieri, a celebrare il cinquantenario del rientro ad Anzio del motoveliero San Giuseppe Due, si è tenuta a Roma, al Circolo Sottufficiali della Marina Militare Italiana, la presentazione del volume fotografico '1973-74. La spedizione Antartica Italiana. Il Secondo Viaggio di Ajmone-Cat'. Curato da Andrea Cafà, presidente del Museo MuMa, il libro raccoglie le foto della mostra itinerante Ancora Sottozero. Inaugurata ad Anzio a Villa Sarsina nel 2015, la mostra ha toccato in questi anni diverse città marinare ottenendo un buon successo di pubblico. Notevole l’impegno del MuMa, Museo della Marineria Anzio, nel divulgare le storie di mare e le imprese polari del comandante Ajmone-Cat. Partita il 1° luglio del 1973 da Torre del Greco, la seconda spedizione del comandante Giovanni Ajmone-Cat in Antartide venne patrocinata dalla Marina Militare Italiana e dalla Lega Navale – quattro i sottufficiali: Mario Camilli, Tito Mancini, Giovanni Federici, Giancarlo Fede e Dario Trentin, amico del comandante – a completamento del precedente viaggio esplorativo del 1969-1971. Ajmone-Cat, infatti, era stato il primo Italiano a piantare il tricolore su quella terra. Partito da Anzio, il San Giuseppe Due era un bastimento particolare costruito nei cantieri di Torre Del Greco dai mastri d’ascia Gerolamo e Giuseppe Palomba. Il curatore Andrea Cafà ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal Museo MuMa con la pubblicazione del volume fotografico: “Il libro sta destando parecchio interesse. Sono tante le richieste da parte di club nautici e amanti della vela. Provvederemo affinché tutte vengano soddisfatte. Ringrazio l’Associazione di imprese CIFA Italia, che si è impegnata a sostenere e a promuovere questo bellissimo volume, testimonianza preziosa di una grande avventura italiana. Grazie, infine, a Rita Ajmone-Cat e a Tito Mancini per aver gentilmente offerto la documentazione fotografica della spedizione”. Ed è ad Anzio, al Circolo della Vela, che il 6 luglio, alle 17.00, che il volume avrà il suo secondo incontro con il pubblico in occasione della Regata Trofeo Challenge Ajmone-Cat, giunta alla sua nona edizione, ideata dal MuMa con la preziosa collaborazione del Circolo della Vela. Sarà presente il presidente del Circolo della Vela di Roma e il già presidente Mario de Grenet. —lavoro/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.