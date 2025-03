Libri: Il 14 marzo all’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Nocera Inferiore sarà presentato “Il lato oscuro dei social network” di Federico Bergaminelli

1 minuto di lettura

L’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Nocera Inferiore (SA) ospiterà venerdì 14 marzo, alle ore 10:00, nell’Aula Magna di Via Eugenio Siciliano 43, la presentazione del libro “Il lato oscuro dei social network – Manuale di consapevolezza” di Federico Bergaminelli edito da Intrecci.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Carabinieri di Nocera Inferiore, vedrà la partecipazione della Dott.ssa Annarosaria Lombardo, Dirigente Scolastica, della Dott.ssa Federica Fortino, Assessore alla Pubblica Istruzione, della Prof.ssa Adriana Sellitti, referente antibullismo. A moderare l’incontro sarà Rosa Gargiulo.

“Il lato oscuro dei social network – Manuale di consapevolezza” è una guida per aiutare i giovani (e non solo) a navigare in modo consapevole e sicuro nel mondo dei social media. L’autore affronta tematiche cruciali come il cyberbullismo, la dipendenza dai social, la privacy online e la diffusione di fake news, fornendo strumenti pratici per riconoscere e contrastare i rischi della rete.

Federico Bergaminelli è un esperto di comunicazione digitale e social media, da anni impegnato nella sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e dell’educazione digitale. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni, collabora con scuole e istituzioni per promuovere un uso responsabile e consapevole delle nuove tecnologie.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per studenti, genitori e docenti per approfondire le tematiche legate all’utilizzo dei social network e per confrontarsi con un esperto del settore.

