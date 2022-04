Libri: e’ uscito “Miracqua, la svela misteri” di Samuela Pierucci

Condividi

E’ uscito in tutte le librerie “Miracqua, la svela misteri”, il nuovo libro di Samuela Pierucci edito da Intrecci. Con questo nuovo racconto, l’autrice esordisce nella narrativa per bambini e ragazzi. “Gli eventi della vita mi hanno indirizzata: ho due bambini, Tiziano di 8 anni e Davide di 6, e ho voluto scrivere un’avventura pensata per un pubblico di piccoli lettori”, spiega la Pierucci. “Sono tornata alle origini. Alla bambina che scriveva un diario segreto e amava leggere per sognare eroi e sfide avvincenti”.

Una mattina di luglio Miracqua – una ragazzina dotata di insoliti “poteri” e di una grande sensibilità – si ritrova coinvolta in una strana vicenda. Si mette subito a indagare perché è certa che nel suo paese, Pieveluna, stia accadendo qualcosa di eccezionale: raduna i suoi amici Raul e Labèl e senza perder tempo il trio inizia l’avventura. Tra gatti rapiti, una soprano scomparsa, l’ambiguo custode della chiesa, un nonno smemorato, spettri, misteri e vini “speciali”, Miracqua e i suoi compagni riusciranno a scoprire cosa si nasconde a Pieveluna? Miracqua, la svela misteri.

Il caso dei rubagatti è un breve giallo per i più piccoli che li immergerà in vicende coinvolgenti tra natura e tradizioni.

Samuela Pierucci vive a Firenze dove lavora come anestesista all’Ospedale Careggi. Con Intrecci ha già pubblicato i romanzi “Vuoto fino all’orlo” (2016) e “Quel poco che basta” (2020), oltre a contributi in raccolte a più mani.

Con i due figli e con il compagno adora andare in vacanza in camper. Ha una simpatica gatta, Trilly, ama la musica rock e fa parte di un book club.

SCHEDA TECNICA:

Editore: INTRECCI

Pagine: 96

Prezzo: 10.00 €

ISBN: 9788831398640