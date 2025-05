Libia, cade in un’imboscata: ucciso capo Ssa al-Kikli. Scontri a Tripoli

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Scontri nella capitale libica Tripoli, dopo le voci, poi confermate, relative all'uccisione di Abdel Ghani al-Kikli, detto "Gheniwa", capo del Support and Stability Apparatus (Ssa). A quanto riportano media libici, il ministero dell'Interno ha esortato tutti i cittadini a rimanere nelle proprie case. Secondo una fonte medica citata da The Libya Update, il corpo di al-Kikli, che sarebbe caduto in un'imboscata mascherata da incontro di negoziazione, sarebbe stato trasportato all'ospedale Abu Salim della capitale. Secondo alcune fonti "Gheniwa" sarebbe stato assassinato, con gli uomini della scorta, durante un incontro presso la base della 444a Brigata di Combattimento. A causa degli intensi scontri che si stanno verificando nella capitale, l'Università di Tripoli ha sospeso tutte le attività accademiche, comprese lezioni, esami e funzioni amministrative, in tutte le sue strutture. Al momento, riferiscono i media libici, i voli civili diretti a Tripoli sono stati dirottati verso l'aeroporto di Misurata. —internazionale/[email protected] (Web Info)

