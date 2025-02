Libero Commercio e Accordi Commerciali al centro del dibattito televisivo a “Palazzo Civico”

1 minuto di lettura

Napoli, 2 febbraio 2025 – Si è tenuta sabato 1° febbraio un’importante puntata della trasmissione televisiva “Palazzo Civico” di “Per Sempre News“, condotta dalla giornalista Rosa Criscuolo, che ha visto come ospite Domenico Letizia, giornalista, autorevole firma del quotidiano nazionale “La Ragione“, communication manager ed esperto di geopolitica. Argomento centrale del confronto il libero commercio e gli accordi commerciali, con un focus particolare sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti, Canada e Messico e sul ruolo dell’Europa in questo scenario globale in continua evoluzione.

Punti chiave emersi dalla discussione:

Guerra commerciale nel Nord America: L’annuncio di nuovi dazi da parte del presidente Donald Trump nei confronti di Canada, Europa e Messico ha innescato una potenziale escalation commerciale, con il Canada pronto a rispondere con contromisure.

Revisione USMCA: L’accordo commerciale Stati Uniti – Messico – Canada sarà oggetto di revisione nel 2026, una revisione che potrebbe trasformarsi in una nuova negoziazione, con Trump intenzionato a sfruttare questo dossier per i suoi obiettivi politici e commerciali.

Opportunità del CETA: L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada rappresenta una grande opportunità per le imprese europee, e in particolare italiane, per diversificare le esportazioni e ridurre la dipendenza dal mercato statunitense.

Ruolo dell’Europa: L’Europa è chiamata a presentarsi unita per affrontare le sfide internazionali globali, dialogando da protagonista consapevole con i grandi attori come Cina, USA, Russia e India.

Rischi commerciali: L’attenzione è stata posta anche sui rischi connessi al commercio con alcuni Paesi, come Cina, Iran e Venezuela, dove le regole del commercio internazionale e dello stato di diritto sono costantemente violate e calpestate.

Il giornalista Domenico Letizia ha sottolineato inoltre l’importanza di analizzare attentamente i fenomeni economici di alcuni Paesi del Mediterraneo e del Caucaso, come Marocco, Tunisia e Azerbaigian, che stanno generando importanti sinergie commerciali con l’Italia, e ha richiamato l’attenzione sui pericoli di intraprendere attività economiche nei Paesi che non rispettano le regole internazionali del commercio e delle pratiche bancarie. La puntata di “Palazzo Civico” ha offerto un’analisi approfondita e internazionale sulle dinamiche del libero commercio e degli accordi commerciali, con un focus particolare sulle sfide e le opportunità che attendono l’Italia e l’Europa nel contesto geopolitico globale attuale.

