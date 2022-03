Liberali, Cuomo: Conoscere per deliberare

Condividi

I Liberali campani saranno le vedette all’evento che la Fondazione Luigi Einaudi ha organizzato per il 7 marzo a Napoli, per presentare l’ultimo lavoro del Presidente Giuseppe Benedetto, presso il Maschio Angioino di Napoli, nella Sala della Biblioteca Napoletana di Storia Patria.

“L’ Eutanasia della democrazia” , editore Rubettino con la prefazione del giurista Sabino Cassese, è il saggio che l’avv Benedetto presenterà a Napoli ripercorrendo il dibattito a cavallo tra il 1992 e il 1994 consentendo la ricostruzione degli elementi che influenzarono una decisione affrettata, l’abolizione dell’autorizzazione a procedere dei Parlamentari. Un testo che farà comprendere l’ involuzione della nostra democrazia quando, con la riforma costituzionale dell’articolo 68, si sono alterate le relazioni tra poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Insomma, un ulteriore contributo che dimostra come i nostri padri fondatori avevano ben presente, nella stesura della nostra Carta Costituzionale, il tema generale sulla giustizia.

Temi importanti che vedono la Comunità Liberale impegnata a colmare lacune che riforme “stravaganti” hanno fatto scempio.

Stefano Maria Cuomo – Portavoce dei Liberali Campani