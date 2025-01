L’ex ostaggio Emily Damari chiese di liberare un 65enne malato prima di lei

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'ex ostaggio Emily Damari aveva chiesto ai suoi rapitori di Hamas di liberare prima il suo compagno di prigionia, il 65enne Kieth Siegel, che versava in condizioni peggiori. Lo rende noto Channel 12. Una richiesta, quella di Damari che, rende noto Channel 12, era stata respinta. Siegel dovrebbe essere rilasciato più avanti, sempre nell'ambito della prima fase dell'accordo. Le prime tre donne a essere liberate la settimana scorsa sono state: Emily, Romi Gonen e Doron Steinbrecher. Le tre giovani sono state rilasciate nel pomeriggio di domenica a poche ore dall'entrata in vigore della tregua tra Israele e Hamas. La 27enne con doppia cittadinanza britannica e israeliana era stata presa in ostaggio il 7 ottobre durante l'assalto al kibbutz di Kfar Aza. Era rimasta ferita sia alla mano – ha perso due dita – che alla gamba. —internazionale/[email protected] (Web Info)

