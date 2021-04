LETTERA APERTA: Per una Waste Transition

12 Aprile 2021 Associazione Italiana Compostaggio L’Associazione Italiana Compostaggio (AIC) è una libera associazione senza finalità di lucro, aperta ad enti pubblici, associazioni, organismi privati e persone fisiche, che ha come scopo la promozione delle pratiche di compostaggio di prossimità costituite dall’autocompostaggio (domestico e non), dal compostaggio di comunità e dal compostaggio locale. Nell’ambito delle sue attività, l’AIC fornisce supporto amministrativo, tra cui il sostegno alla partecipazione a bandi europei e nazionali, supporto tecnico, tra cui la zonizzazione dei territori e la valutazione dei fabbisogni impiantistici e supporti per la formazione, per la certificazione delle competenze professionali e per la comunicazione. [email protected] www.associazioneitalianacompostaggio.it