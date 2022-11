Condividi

Dans la pharmacologie du sport, les stéroïdes sont très demandés depuis de nombreuses années. Les substances anabolisantes ont été utilisées pour la première fois par des athlètes au 20e siècle et sont depuis régulièrement utilisées par les culturistes du monde entier. Chaque stéroïde a ses propres caractéristiques. Il existe des médicaments destinés à la prise de muscle, au séchage, à l’amélioration de l’endurance du corps et à d’autres fins.

Quels sont les stéroïdes les plus efficaces ?

Comme leur nom l’indique, les stéroïdes anabolisants sont des substances synthétiques dotées de pouvoirs anabolisants. Ils ont d’abord été utilisés en médecine pour traiter divers troubles hormonaux masculins. Mais ils sont rapidement devenus un produit recherché par les bodybuilders et les athlètes. Ces substances peuvent avoir une action anabolisante, visant à augmenter la masse musculaire, et une action androgène, visant à développer les caractéristiques sexuelles masculines. Les plus forts sont ceux qui ont l’indice anabolique le plus élevé.

Comment choisir des stéroïdes anabolisants efficaces ?

Les médicaments ne doivent pas être pris au hasard. La première chose à examiner est la compatibilité. Si une personne prend des médicaments, il est important qu’elle choisisse le bon stéroïde. Le deuxième facteur à prendre en compte est le but de l’utilisation. Pour les débutants, le résultat souhaité peut être d’augmenter la masse musculaire. Pour les utilisateurs plus expérimentés, il s’agit également d’augmenter les performances de force. En fonction du résultat attendu, les médicaments sont sélectionnés et leur dosage est déterminé.

D’un point de vue économique, il est conseillé aux débutants de trouver un produit au bon prix. Vous ne devez pas investir dans un produit sans savoir si ses effets seront efficaces ou non.

Les 10 stéroïdes anabolisants les plus efficaces

Le classement des stéroïdes anabolisants comprend une liste des médicaments les plus courants : Anadrol, Testostérone Cypionate, Deca-Durabolin, Dianabol, Testostérone Enanthate, Sustanon, Boldenone, Stanozolol, Anavar, Primobolan.

Anadrol

L’un des stimulants les plus puissants dans le classement de la nutrition sportive anabolisante. Idéal pour une musculation de qualité. La durée d’un traitement ne doit pas dépasser 6 semaines. Le dosage est déterminé par le médecin en fonction de chaque athlète et du but de l’admission. Les effets secondaires comprennent le gonflement des seins, les troubles du sommeil, la décoloration de la peau. En outre, l’utilisation d’Anadrol peut provoquer une inhibition ou une augmentation de la libido.

Cypionate de testostérone

C’est l’un des esters de testostérone les plus longs de la liste des stéroïdes anabolisants. Le cypionate est disponible sous forme injectable. Il est parfois prescrit en cas de carence de l’hormone sexuelle masculine naturelle. Le médicament permet d’augmenter significativement la masse musculaire. Il a une longue période d’action dans le corps. La demi-vie est de 7 jours. Il est pris jusqu’à 500 mg par semaine. Il est recommandé aux débutants dans le sport de commencer avec 250 mg. Le cours d’admission dure 10 semaines, pas plus.

Déca-Durabolin

Le déca-durabolin est l’un des anabolisants les plus puissants. Il est très populaire auprès des athlètes. Il a un effet positif sur le corps et aide à développer les muscles. La posologie optimale du médicament est de 400-600 mg. Il est utilisé sous forme d’injections une fois par semaine. La prise de Deca-Durabolin en association avec des stéroïdes entraîne peu d’effets secondaires. Son utilisation n’est pas recommandée pour les femmes.

Dianabol

Le Dianabol est considéré dans le domaine du culturisme comme l’un des stéroïdes les plus efficaces pour augmenter la croissance et les performances musculaires. Les athlètes ayant un poids considérable devraient utiliser 25 mg par jour. Le produit est disponible sous forme de comprimés de 25 mg et 10 mg. Si la dose est augmentée à 50 mg, le cours devrait être beaucoup plus bas. L’un des effets secondaires peut être l’accumulation de liquide dans le corps. De plus, après avoir pris du Dianabol, vos muscles peuvent perdre leur relief.

Enanthate testostérone

Enanthate de testostérone : Ce produit est efficace pour développer la masse musculaire. Il améliore le système immunitaire et favorise la forme physique générale. Disponible sous forme d’injection de 600 mg. S’il est administré pendant une période de 20 semaines, il est possible d’augmenter la masse de 15%. Un cours d’environ 20 semaines. Une utilisation inappropriée peut provoquer des vomissements et des migraines. En présence de tels effets secondaires, la prise doit être interrompue.

Sustanon

Parmi les meilleurs stéroïdes anabolisants, on trouve aussi le Sustanon. Il contient 4 esters de l’hormone sexuelle masculine. Le produit améliore la libido, augmente la prise de masse musculaire et améliore la récupération. A une action longue d’environ 2 semaines. Le dosage varie de 250 mg à 1500 mg. Cause la calvitie masculine chez les femmes.

Boldénone

C’est l’un des stéroïdes les plus puissants. Il se distingue par ses faibles propriétés androgènes. Il stimule la production de protéines, la croissance musculaire, les performances physiques, brûle les graisses sous-cutanées et active la production de globules rouges. Augmente l’appétit de manière plus significative que les médicaments comparables. L’utilisation de la Boldenone favorise la préservation de la masse musculaire. Il ne provoque pas de rétention d’eau ni de gynécomastie. Il présente un faible niveau d’aromatisation.

Stanozolol

Une formule capable de brûler les cellules graisseuses. Il est utilisé par les athlètes pendant le processus d’apprentissage. Il favorise le modelage des muscles et contribue à enrichir les cellules musculaires en oxygène. N’a pas d’effet positif sur la prise de poids. A des effets toxiques sur le foie. Disponible sous forme d’injectable et de comprimé. Les injections sont plus efficaces et moins nocives pour le foie. Les médicaments sous forme de comprimés aident à augmenter l’endurance.

Anavar

C’est l’un des meilleurs stéroïdes pour prendre de la masse. Il est efficace avec un régime alimentaire spécial et de l’exercice. En médecine, il est utilisé par les patients souffrant d’atrophie musculaire. Il a un effet léger. Son dosage est de 50 mg. Les hommes peuvent prendre 80 mg par jour. Les femmes ne doivent pas prendre plus de 20 mg en raison d’effets secondaires possibles : rugosité de la voix, croissance intensive des poils du corps.

Primobolan

Le Primobolan doit être pris à haute dose afin d’obtenir des résultats efficaces. Des injections de 800 mg sur 7 jours sont recommandées pour les athlètes masculins. Les comprimés peuvent être utilisés à raison de 75 mg par jour. Il est conseillé aux femmes d’utiliser le médicament uniquement sous forme de comprimés, à raison de 10 mg par jour. Après une semaine, la dose peut être augmentée à 20 mg. Le médicament provoque une importante perte de cheveux.

Comment vérifier l’efficacité des stéroïdes anabolisants ?

Les stéroïdes anabolisants sont disponibles sur la boutique en ligne française 123steroid.net. Afin d’atteindre vos objectifs (augmentation de la masse musculaire, de l’endurance et de la définition musculaire), vous devez respecter le dosage correct du produit et les recommandations de votre médecin. Sinon, il n’y aura aucun résultat visible de leur prise. L’utilisation de ces médicaments est également très efficace lorsqu’elle est associée à un entraînement intensif, et la charge doit porter sur tous les types de muscles.