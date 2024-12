L’equilibrio precario dell’economia russa dipende dalla sorte di Elvira Nabiullina

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le contraddizioni e i paradossi dell'economia in Russia, ma anche la sua sostanziale tenuta, fin dall'invasione dell'Ucraina, hanno un nome e un cognome. Non è quello più scontato di Vladimir Putin ma quello di Elvira Nabiullina, Governatore della Banca centrale russa. L'economista ha una formazione e una storia personale che, da subìto, l'hanno messa nella scomodissima posizione di dover salvare con i pochi strumenti a disposizione un castello di carte, fatto di inflazione galoppante, sanzioni occidentali, squilibri sempre più consistenti nei fondamentali, occupazione e qualità della vita dei cittadini russi in costante calo. Fino a oggi, Nabiullina ha giocato la sua partita imponendo un utilizzo razionale della politica monetaria, ricorrendo al reiterato aumento dei tassi di interesse, fino all'attuale 21%, per contrastare la corsa altrimenti incontrollabile dei prezzi. L'elemento significativo, fino a oggi, è stata la tenuta di un patto non scritto che le ha consentito, nonostante la propaganda e il malumore di oligarchi e militari, di mantenere una rotta coerente con una navigazione difficile ma all'interno degli schemi della dottrina economica. Un patto che Putin ha onorato non per una apertura di credito senza condizioni, e neanche per una particolare simpatia verso Nabiullina, ma perché l'andamento della guerra in Ucraina, e la convinzione di poter arrivare a una vittoria sul campo, gli consigliavano quel minimo di cautela necessario a conservare un sistema economico provato ma con una prospettiva di ripresa tecnicamente possibile nel medio periodo. Nabiullina, del resto, è stata fino a oggi l'unica persona alla quale Putin ha riconosciuto la competenza e il peso specifico che le hanno consentito di rimanere al suo posto, praticamente senza facoltà di dimissioni, nonostante la voce più volte dissidente, a partire dalla valutazione sull'opportunità di invadere l'Ucraina.

Oggi quel patto sembra essere saltato. Nonostante la Banca centrale russa avesse già anticipato la necessità di alzare ancora i tassi di interessi, continuando a imprimere alla politica monetaria la spinta restrittiva indispensabile per evitare che l'economia venisse travolta dalla concomitante morsa di inflazione fuori controllo e crescita negativa, Nabiullina ha alzato bandiera bianca e si è fermata. Troppo forte, evidentemente, la pressione esercitata su di lei attraverso l'apparato di Putin dalle oligarchie che con la guerra si stanno continuando ad arricchire, partendo dai giganti dell'acciaio, dell'alluminio e di tutta l'industria delle armi. La decisione di uniformarsi alle richieste, o meglio alle imposizioni del Cremlino, è scritta nella nota della banca centrale che ha deciso di lasciare invariato il costo del denaro. L'inflazione di fondo è salita tra ottobre e novembre al 10,9%, soglia molto rilevante considerando anche che le stime ufficiali sono già molto più basse rispetto a quelle dei pochissimi organismi indipendenti che ancora hanno accesso ai dati in Russia, ma si è scelto di non muoversi di conseguenza. Ulteriore conferma della svolta è arrivata dalle parole di Putin, durante la conferenza 'fiume' di fine anno. Due i messaggi chiave: "La guerra fa bene all'economia" e "ci sono altre strade per contrastare l'inflazione che non siano l'aumento dei tassi di interesse".

Putin che si fa economista, e che di fatto sconfessa il Governatore Nabiullina, può essere un passaggio chiave per leggere le prossime mosse del Cremlino. Le conseguenze possono essere significative non solo per gli sviluppi della guerra in Ucraina ma anche per la postura che la Russia potrà assumere nello scenario internazionale anche nel post guerra con Kiev. Una Russia definitivamente consegnata all'economia di guerra, senza una possibile riconversione in termini ragionevoli delle scelte strategiche e di produzione, avrebbe una sola possibilità di sopravvivenza con Putin al potere: continuare a fare guerre su tutti i fronti possibili. Per questo i segnali di questi giorni sono particolarmente negativi e per questo la sorte di Elvira Nabiullina, che è riuscita finora a conservare il suo posto e un livello sufficiente di autonomia per incidere, avrà un peso significativo sull'equilibrio precario dell'economia russa e sulle residue speranze di una 'normalizzazione' della politica del Cremlino nel post Ucraina. (Di Fabio Insenga) —internazionale/[email protected] (Web Info)

