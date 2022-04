Leonardo, Nappi (Lega): lavoratori e sindacati lasciati da soli nel disinteresse della Regione. Cosa aspetta De Luca a indire tavolo su aerospazio?

Condividi

“Nel disinteresse complice e colpevole della Regione, ancora una volta, si lasciano da soli lavoratori e sindacati nella difficile impresa di scongiurare la chiusura di uno stabilimento, l’impianto Leonardo di Giugliano. Più volte ho ribadito che urge un tavolo regionale per affrontare la crisi e cercare di porre un argine alla delocalizzazione selvaggia dalla Campania dei siti del settore aerospaziale, diretti e dell’indotto. Se De Luca non è interessato né in grado di avviare un confronto per la difesa del comparto, lasci ad altri il compito di farlo. Al di là delle parti politiche, noi siamo pronti a sostenere lavoratori e sindacati per impedire altre chiusure, allontanare lo spettro di migliaia di licenziamenti ed evitare il punto di non ritorno per un settore nevralgico dell’economia campana”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.