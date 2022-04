Leonardo Giugliano, Nappi (Lega): tavolo sia occasione per chiarire il futuro dell’aerospazio in Campania

Condividi

“Al di là dell’incontro previsto per la prossima settimana in Regione, va sottolineato che la singola vicenda dello stabilimento Leonardo di Giugliano si innesta in un generale quadro di progressiva disattenzione rispetto al settore dell’aerospazio in Campania, e di un confronto franco con l’azienda che finora è mancato. Il tavolo sia occasione per chiarire il futuro del comparto, da un lato l’azienda deve impegnarsi per la Campania, dall’altro la Regione, nell’ambito della nuova programmazione, deve mettere sul piatto risorse che spingano per la presenza e il mantenimento di poli produttivi sul territorio regionale”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale.