Condividi

Al suo terzo libro sulla storia del gatto Pablo e della sua padrona Cloe, la scrittrice veneta Sonia Sacrato ritorna a Napoli per presentare la saga gialla intitolata questa volta ‘L’enigma del gatto’, edita iDobloni enigmi.

Questo ulteriore lavoro, seguito a ‘La mossa del gatto’ e ‘L’istinto del gatto’, sarà raccontato dall’autrice al Teatro Tin di Napoli, sabato 3 febbraio, alle ore 17.00.

Attraverso l’interazione con le giornaliste Roberta d’Agostino e Pina Stendardo, insieme alle letture ricche di pathos, a cura di Gianni Sallustro, il giallo della Sacrato arriverà alla svolta decisiva.

Questa volta però, nel libro appariranno anche tematiche forti, come quella della violenza sulle donne e della discriminazione. La scrittrice ha infatti scelto di devolvere parte dei suoi diritti d’autore all’Associazione Progetto Aisha, impegnata nel contrasto alla violenza di genere.

L’evento realizzato in collaborazione con il Teatro Instabile di Napoli, My Dreams, Easy Tour, Murzillo Chic, prevedrà come sempre una “coccola culinaria” a tema, preparata dalle sapienti mani di Carmela Autiero.

La professoressa di storia dell’arte Cloe Damiani, che diventerà investigatrice per caso, grazie al suo gatto soriano Pablo, a Torino si interfaccerà ancora una volta con il vicequestore Luca Ferraris, aiutata questa volta dalla drag queen Roberto Giordano e dall’aspirante giornalista Alex Priante, che le daranno supporto nella risoluzione di un omicidio.

A novembre 2016 una esondazione del Po trascina due barche gemelle, la Valentina II e la Valentina III, portando con sè un terribile segreto.

Durante le operazioni di recupero della Valentina II, avvenute un anno dopo, insieme al battello sarà estratto anche il corpo di una vittima intrappolata nel fango. Cloe raggiungerà a Torino Luca Ferraris, il vicequestore che si occupa del caso. Per la prima volta i due si troveranno sotto lo stesso tetto a condividere un periodo di convivenza tanto agognata, ma non tutto andrà per il verso giusto. Cloe sarà coinvolta in un altro omicidio, indagando suo malgrado, ad un doppio caso.

Amicizia, aspirazioni lavorative, amore e mistero, infittiranno la trama del sequel del fortunato libro che torna a far tappa a Napoli insieme alla Sacrato, avvincendo i lettori con una scrittura decisamente intrigante e multisfaccettata.