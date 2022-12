Legge di Bilancio odg Montefibre Acerra: Auriemma (M5S), “urge un intervento immediato”

Condividi

“I lavoratori dell’ex MonteFibre di Acerra vivono da anni un’odissea a seguito della dismissione dell’impianto, una situazione aggravata dalle complicazioni sanitarie per la lunga esposizione all’amianto – a dichiararlo e la deputata del M5S Carmela Auriemma – per questo, in sede di discussione di bilancio, ho presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a riconoscere a questi lavoratori i benefici previdenziali previsti dalla legge per i lavoratori esposti all’amianto e si impegni inoltre per trovare soluzioni occupazionali visto che in questi anni la Regione Campania ha completamente abbandonato a se stessi questi lavoratori”.

Aggiunge “urge un intervento immediato per far uscire il territorio da una crisi occupazionale endemica – sottolinea – ecco perché ho richiesto nello stesso ordine la convocazione di un tavolo tecnico per individuare le misure più idonee per la salvaguardia occupazionale dell’area”.