Legge di Bilancio, accolte le proposte dell’onorevole Bicchielli: “Risultato importante per il Mezzogiorno”

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto: sono state recepite le notre proposte presentate alla riunione con i capigruppo della maggioranza in merito al bonus Sud”. Parla così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo alla Camera dei deputtai di Noi Moderati. Di fatti, la Presidenza del Consiglio ha accolto la proposta avanzata dal sottoscritto e da Noi Moderati con la conferma dei crediti d’imposta per le aziende che acquistano beni e fanno ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, come evidenziato da Bicchielli , di provvedimenti che ne rilanciano l’economia, vitale per il sistema Italia. “Le proposte presentate mirano a combattere le difficoltà economiche che oggi vive il Mezzogiorno d’Italia attraverso politiche di sviluppo e sostegno. Le notre proposte presentate saranno contenute nel disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno ad iniziare dalla Campania. La misura principale resta dunque il credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive nel mezzogiorno e la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate, oltre alla proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.