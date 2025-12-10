“Legame tra droni sulla Germania e navi russe”, la rivelazione dei media tedeschi

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – C’è un nesso tra i droni che sorvolano la Germania e la navigazione di imbarcazioni legate alla Russia. A questa conclusione è arrivato un team di giornalisti della Bild, di Die Welt e dell’Accademia Axel Springer che ha raccolto e analizzato sistematicamente i dati su tutti gli incidenti di sorvoli di droni in Germania, attingendo sia a fonti pubbliche che riservate ed ha riscontrato come per la prima volta, emergano degli schemi ricorrenti. Riguardo agli obiettivi dei droni, i tempi di volo e i punti critici della zona. Inoltre, per la prima volta, è possibile osservare schemi ricorrenti tra i sorvoli dei droni e i movimenti delle navi nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, in particolare delle navi cargo con chiari collegamenti con la Russia”. A scriverne è la Bild.

Dalle informazioni riservate cui ha avuto accesso la Bild si deduce quanto sia aumentato in modo significativo il numero di incidenti con droni sulla Germania che a metà novembre ha fatto registrare “1072 casi con 1.955 droni”, secondo documenti dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA). I resoconti continuano: “Gli avvistamenti di droni sono avvenuti principalmente nelle ore serali”. Molti sorvoli multipli e formazioni, cioè sciami di droni.

Interessate soprattutto le installazioni militari, caserme, campi di addestramento della Bundeswehr, esercitazioni militari della Bundeswehr e della NATO, ma anche infrastrutture critiche. I punti critici sono chiaramente riconoscibili: due punti caldi sono le zone costiere della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein, in particolare le installazioni militari sul Mare del Nord e sul Mar Baltico. Il team di ricerca di Bild, Welt e Axel Springer Academy ha quindi confrontato sistematicamente queste informazioni riservate sui circa 2000 sorvoli di droni con i dati di navigazione di alcune imbarcazioni, riscontrando delle stranezze.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.