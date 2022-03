Legalità, sindaco Mottola: “Grazie a forze dell’ordine per attenzione a territorio di Melito”

Condividi

“Esprimo grande soddisfazione per l’attenzione massima che le forze dell’ordine stanno riservando al territorio di Melito. La tangibile presenza dello Stato è la risposta che più conforta il popolo melitese, composto per la stragrande maggioranza, di persone perbene. La rete istituzionale imbastita per garantire sicurezza e legalità, sta finalmente cominciando a dare i suoi frutti e continua proficua la collaborazione costante e quotidiana con chi è chiamato a far rispettare la legge. Ne sono ulteriore dimostrazione i frequenti posti di blocco delle ultime settimane, e le recenti operazioni di contrasto alle irregolarità commerciali. Un sentito ringraziamento ai rappresentanti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Capitaneria di porto e agli agenti del nostro Comando di polizia municipale. Questi ultimi, stanno sopperendo ai problemi di organico, mettendo in campo sacrificio e abnegazione al lavoro, e hanno quintuplicato gli interventi, portandoli, in questo primo quadrimestre amministrativo, a superare quanto fatto nell’intero anno precedente”.