Legalita’ e diritti civili, questo il monito dell’ ass. Luca Brancaccio

Il Monito ha raccolto le dichiarazione dell’ass. Luca Brancaccio che ha rappresentato la citta’ di Casoria a Torre Annunziata presso cui si è tenuto il Pride Vesuvio Rainbow.

“Desidero esprimere la vicinanza in rappresentanza dell’amministrazione di Casoria in questa manifestazione schierata accanto alla comunita’ LGBTQ+ che si svolge anche nel ricordo di Marcello Torre, figlio delle istituzioni che ha lottato contro il malaffare. L’ affermazione dei diritti civili si muove nel senso di combattere contro ogni forma di discriminazione accanto ai piu’ deboli e agli invisibili. Un’ azione politica seria ha l’obbligo di manifestarsi in forme efficaci come testimonianze importanti quali questa di oggi ma anche attivando una serie proposte concrete per attuare un messaggio di eguaglianza sostanziale nel rispetto della legalita’ ”.