Lega Napoli, Nappi annuncia nuove adesioni al progetto politico di Salvini

Condividi

“La Lega è il primo partito italiano ed è il partito che più di tutti è capace di coinvolgere, prendendo il meglio della società civile, dal mondo delle associazioni e delle progressioni. D’intesa con il segretario Valentino Grant stiamo costruendo una presenza sempre più autorevole sul territorio. L’ennesima dimostrazione viene da Napoli dove proprio oggi ha deciso di aderire Fortunato Sommella, segretario nazionale del Partito dei Pensionati d’Europa, che, nelle ultime consultazioni elettorali comunali, ha presentato una propria lista a sostegno del candidato di centrodestra. Il movimento politico territoriale si trasformerà in associazione a sostegno dei valori della Lega. Hanno inoltre aderito Vincenzo Desidery, presidente del MAEN – Movimento Animalista Ecologista Napoletano, e un professionista di fama come Ciro Esposito, primario del Cto di Napoli, Antonella Esposito, avvocato esperto di diritto di famiglia, già Assessore alle politiche sociali della Municipalitá di Chiaia. Ha infine aderito Paolo Iacovelli, allenatore professionista di pallanuoto, attuale allenatore dell’Ischia Marine Club. Continua così il radicamento della Lega in un’area così importante del Paese che darà il suo contributo determinante al prossimo successo elettorale della coalizione di centrodestra”. Così Severino Nappi, coordinatore cittadino della Lega a Napoli.

loading...